Александр Серов рассказал, как хотел бы встретить Новый год

Певец Александр Серов на программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия» признался, что мечтает встретить Новый год со своими внуками.

«Когда я вижу их, как они бегают, как что-то делают, эти их мордочки — это все... Ну просто, я не знаю, это все трогает, пробивает так сильно, что трудно передать», — отметил Серов.

При этом он уточнил, что в новогоднюю ночь постарается закончить работу пораньше, чтобы вернуться домой к семье. Музыкант не планирует наряжаться в Деда Мороза ради внуков: он считает, что проще воспользоваться услугами специальных актеров.

«Мы поздравим, мы найдем средства, сделаем так, чтобы все было по высшему классу», — улыбнулся Серов.

Музыкант говорил, что с первых дней рождения внуков в нем сразу проснулись «дедовские» чувства. Артист рассказал, как чуть не заплакал, когда впервые увидел детей дочери. Дочь артиста Мишель Серова замужем за бизнесменом Романом Жуковым с 2019 года. 28 сентября 2020 года она родила дочь Мию, а 8 февраля — сына Макара.

Ранее стал известен список звезд, которые выступят на ТВ на Новый год.