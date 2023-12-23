Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Александр Серов рассказал, как хотел бы встретить Новый год

Певец Александр Серов признался, что мечтает встретить Новый год с внуками

close
100%
Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Певец Александр Серов на программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия» признался, что мечтает встретить Новый год со своими внуками.

«Когда я вижу их, как они бегают, как что-то делают, эти их мордочки — это все... Ну просто, я не знаю, это все трогает, пробивает так сильно, что трудно передать», — отметил Серов.

При этом он уточнил, что в новогоднюю ночь постарается закончить работу пораньше, чтобы вернуться домой к семье. Музыкант не планирует наряжаться в Деда Мороза ради внуков: он считает, что проще воспользоваться услугами специальных актеров.

«Мы поздравим, мы найдем средства, сделаем так, чтобы все было по высшему классу», — улыбнулся Серов.

Музыкант говорил, что с первых дней рождения внуков в нем сразу проснулись «дедовские» чувства. Артист рассказал, как чуть не заплакал, когда впервые увидел детей дочери. Дочь артиста Мишель Серова замужем за бизнесменом Романом Жуковым с 2019 года. 28 сентября 2020 года она родила дочь Мию, а 8 февраля — сына Макара.

Ранее стал известен список звезд, которые выступят на ТВ на Новый год.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами