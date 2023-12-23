Актера Чарли Шина пыталась задушить соседка

На американского актера Чарли Шина напала соседка, которая пыталась его задушить, когда тот находился в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Соседка Чарли, 47-летняя женщина, ворвалась в его дом и напала на него, когда он открыл дверь, услышав стук. Она разорвала рубашку Чарли и попыталась задушить его, а затем вернулась к себе домой», — сообщили правоохранительные органы.

Как сообщает издание, актер не понял, что стало причиной нападения.

Ранее актер Чарли Шин рассказал, что не пьет уже шесть лет. 58-летний артист признался, что раньше начинал день с выпивки. Теперь он просыпается к пяти утра, занимается спортом, отвечает на электронную почту и проводит время с детьми.

Сыновья-близнецы родились в браке Шина с бывшей супругой Брук Мюллер. У него также есть дочери — 19-летняя Сэми и 18-летняя Лола, рожденные в браке с актрисой Дениз Ричардс, и 38-летняя Кассандра от брака с Полой Профит, школьной любовью Шина. Шин отметил, что бросил пить после данного дочери обещания.

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