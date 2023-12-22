Илья Резник возмутился критикой Лаймы Вайкуле в адрес Раймонда Паулса: «У меня нет слов»

Поэт Илья Резник, который не раз работал в тандеме с композитором Раймондом Паулсом, заявил mk.ru, что не согласен со словами Лаймы Вайкуле в адрес артиста.

«Сегодня мне рассказали, как Лайма оскорбила моего любимого соавтора Раймонда, и показали его ответ. Я не смог промолчать. Раймонд говорит, что не относится к Лайме серьезно. Это правильно. Но она должна относиться серьезно и с большим уважением к своему композитору», — возмутился Резник.

Поэт заявил, что в свое время они с Паулсом «создали» Лайму Вайкуле назло Алле Пугачевой, когда поссорились с певицей. Резник заявил, что они «вытащили Вайкуле из кабака», создали ей репертуар и позволили попасть на большую сцену. Автор песен заявил, что знает о тяжелом заболевании Вайкуле, из-за которого певица испытывает финансовые трудности.

«Ей надо зарабатывать деньги на дорогие лекарства. Говорить гадости о нашей стране, благодаря которой она жила всю жизнь счастливо и богато. Я желаю ей здоровья», — высказался Резник.

Ранее Раймонд Паулс заявил, что не относится всерьез к певице Лайме Вайкуле.