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Звезда «Слова пацана» описал самый забавный момент в сериале

Актер Зулькарнаев назвал любимой сценой «Слова пацана» эпизод в видеосалоне

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Тумач Продакшн

Актер Лев Зулькарнаев, который сыграл Зиму в сериале «Слово пацана, рассказал «Вечерней Москве» о своей любимой сцене.

«Я вообще за парадоксы в игре, за контрапункты, чтобы это не было сделано «в лоб». А любимая сцена — когда парни только открыли видеосалон и Зима показывает Марату, как завлекать публику. Этот момент в сценарии был написан очень круто и таким же получился в кадре», — отметил Зулькарнаев.

При этом артист удивился тому, что многим фанатам сериала запомнился момент задержания банды главных героев. По словам Зулькарнаева, в тот момент из всех персонажей улыбался только Зима. Актер считает, что ему удалось хорошо проработать своего героя, что позволило этому эпизоду запасть в душу зрителям.

«Казалось бы, чего ждать от человека, который все время молчал, а он взял и засмеялся, как буддистский монах», — сказал Зулькарнаев.

Ранее в Госдуме похвалили создателей сериала «Слово пацана».

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