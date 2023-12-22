Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Друг режиссера Левенбука рассказал об их последнем разговоре

Друг Левенбука Тарамазов признался, что разговаривал с режиссером вчера

close
100%
Игорь Михалев/РИА Новости

Друг ведущего «Радионяни» и основателя театра «Шалом» Александра Левенбука Николай Тамразов признался, что разговаривал с режиссером незадолго до того, как его не стало. Об этом народный артист РФ рассказал в беседе с mk.ru.

«Алик рассказал мне, что почувствовал себя как-то не очень хорошо, поехал в поликлинику. Хорошо, что был с водителем, потому что, когда он вышел из машины и прошел несколько шагов, упал. Подняться самостоятельно не мог», — вспомнил Тамразов.

Артист добавил, что после произошедшего водитель Левенбука побежал в поликлинику за помощью. В больнице отправили их домой.

«Когда вечером мы говорили с ним, мне голос его не понравился, он как-то хрипел. Пожаловался, что не может есть», — вспомнил Тамразов.

20 июля 2023 года Левенбук исполнился бы 91 год. В 1980-е годы режиссер начал сотрудничать с писателем Аркадием Хайтом, представлял на эстраде постановки «Доброе слово и кошке приятно» и «Нет ли лишнего билетика?» С 1988 по 2021 год был главой и актером основанного им Московского еврейского театра «Шалом», где в том числе выходил на сцену как актер. Играл в спектаклях «Заколдованный театр», «Янкель, Таке и Кадыр», «Новеллы Севелы».

Ранее жена Бориса Щербакова сообщила об операции актера на фоне слухов о раке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами