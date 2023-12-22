Друг режиссера Левенбука рассказал об их последнем разговоре

Друг ведущего «Радионяни» и основателя театра «Шалом» Александра Левенбука Николай Тамразов признался, что разговаривал с режиссером незадолго до того, как его не стало. Об этом народный артист РФ рассказал в беседе с mk.ru.

«Алик рассказал мне, что почувствовал себя как-то не очень хорошо, поехал в поликлинику. Хорошо, что был с водителем, потому что, когда он вышел из машины и прошел несколько шагов, упал. Подняться самостоятельно не мог», — вспомнил Тамразов.

Артист добавил, что после произошедшего водитель Левенбука побежал в поликлинику за помощью. В больнице отправили их домой.

«Когда вечером мы говорили с ним, мне голос его не понравился, он как-то хрипел. Пожаловался, что не может есть», — вспомнил Тамразов.

20 июля 2023 года Левенбук исполнился бы 91 год. В 1980-е годы режиссер начал сотрудничать с писателем Аркадием Хайтом, представлял на эстраде постановки «Доброе слово и кошке приятно» и «Нет ли лишнего билетика?» С 1988 по 2021 год был главой и актером основанного им Московского еврейского театра «Шалом», где в том числе выходил на сцену как актер. Играл в спектаклях «Заколдованный театр», «Янкель, Таке и Кадыр», «Новеллы Севелы».

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