Пришедшему в одном носке к Ивлеевой рэперу дали 15 суток ареста

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) признался в своем Telegram-канале, что ему дали 15 суток административного ареста.

»[Пофиг], спортом позанимаюсь, книги почитаю. Ха-ха-ха. Всем пис», — добавил он.

В то же время представитель артиста Илья Филимонов не стал комментировать «Газете.Ru» новость об административном аресте рэпера. Он ответил лишь фразой: «Комментариев не даем».

Музыкант также в соцсетях не стал вдаваться в подробности произошедшего — он не пояснил, по какой статье его осудили и причину ареста. При этом накануне рэпер появился в одном носке на половом органе на вечеринке у блогерши Насти Ивлеевой, что вызвало неоднозначную реакцию общественности. Позднее Vacio заявил, что соответствовал дресс-коду и не собирается извинятся за свой образ.

Представители общественных организаций обратились в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проверить бывшую ведущую программы «Орел и решка» на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Затем сотрудники правоохранительных органов нагрянули в московский клуб «Мутабор», где состоялся второй день «голой» вечеринки Ивлеевой.

Ранее сообщалось, что концерт Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) отменили в Дубае.