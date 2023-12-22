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Сценарист сериала «Слово пацана» раскрыл, будет ли продолжение

Сценарист Золотарев: продолжение сериала «Слово пацана» возможно

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Историй про героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» есть еще на два сезона. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал сценарист картины Андрей Золотарев. Однако, по его словам, заговаривать о продолжении съемок с режиссером Жорой Крыжовниковым прямо сейчас, на выпуске последних серий, было преждевременным.

«Последнее время режиссер жил в монтажке, и это было самое плохое время, чтобы дергать его и кричать: Жора, давай поговорим про второй сезон», — рассказал Золотарев.

Он подчеркнул, что решение о продолжении сериала будет принимать именно режиссер.

«И вот сейчас как раз то время — в ближайшие дни, — когда мы сможем об этом поговорить», — сказал сценарист.

21 декабря вышел в сеть последний эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», серию можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Режиссер принял решение переснять две последние серии проекта после того, как в сеть утекли седьмая и восьмая серии. Он мотивировал свое решение желанием внести некоторые изменения.

Ранее стало известно, сколько россиян посмотрели сериал «Слово пацана».

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