Появился список противников «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

NEWS.ru составило список звезд и других знаменитостей, кому не понравилось «голое» шоу Насти Ивлеевой.

«Я доволен, что общественность осудила подобное поведение звезд. Эти люди и так в последнее время не являются идеалами и кумирами, и эти действия еще больше отворачивают от них общество. И в какой-то момент чаша терпения наших граждан переполнится <...> Должно созреть общественное мнение, когда сами граждане начнут объявлять этим артистам бойкот. Тогда произойдет «оздоровление» общества», — заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Идеи закрыть доступ участникам вечеринки в государственному финансированию поддерживают все недовольные произошедшим. В том числе коллеги Шолохова по Госдуме Виталий Милонов и Дмитрий Гусев, который направил в редакции российских телеканалов предложение вырезать из эфирного времени программы с участниками «голой вечеринки».

Негодование также выразили военные корреспонденты Александр Коц и Роман Сапоньков, сравнившие контраст «голой вечеринки» в Москве и тех тягот и лишений, которые претерпевают российские солдаты в зоне специальной военной операции.

До этого журналистка Ксения Собчак заступилась за участников «голой» вечеринки Ивлеевой.

«Голая» вечеринка, организатором которой стала бывшая ведущая программы о путешествиях «Орел и решка», состоялась в ночь на 21 декабря. Мероприятие привлекло к себе внимание из-за необычного дресс-кода — попасть на вечеринку можно было только в одежде, максимально оголявшей тело.

Ранее Генеральную прокуратуру РФ призвали проверить Анастасию Ивлееву на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).