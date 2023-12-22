Скончался актер из фильма «Географ глобус пропил»

В возрасте 32 лет скоропостижно скончался российский актер Сергей Пепеляев, известный ролью в фильме «Географ глобус пропил». Об этом сообщил в социальных сетях Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова, где служил Пепеляев.

«Восемнадцатого декабря скоропостижно скончался актер Тольяттинского драматического театра «Колесо» Сергей Пепеляев. Практически вся его творческая жизнь была связана с родной Пермью, где в государственном институте культуры он окончил актерский курс заслуженного деятеля культуры Российской Федерации Сергея Федотова, играл в театре «У Моста». Сергей Пепеляев стал артистом театра «Колесо» в начале этого сезона», — сообщили в театре.

В театре сообщили, что причиной смерти Пепеляева стала внезапная болезнь — тем не менее, какая именно болезнь, не сообщается.

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