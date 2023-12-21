Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гуф о бывшей жене: «Готова идти по головам»

Рэпер Гуф назвал свою бывшую жену Королеву фальшивой девушкой

close
100%
therealguf/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заявил, что причиной их разрыва с Юлией Королевой стало то, что девушка не любила музыканта. Об этом Гуф рассказал в YouTube-интервью Алене Жигаловой.

«Не любила она меня никогда в жизни. На фотках она улыбается только за границей. Эта девушка фальшивая, зацикленная на деньгах. Она готова идти по головам», — считает Долматов.

Музыкант подчеркнул, что его мать всегда была против их отношений с Королевой и пыталась открыть глаза сына на девушку. Он признался, что понял об отношении к Королевой к себе только после появления ребенка, однако на тот момент было уже поздно.

24 апреля 2023 года рэпер Алексей Долматов рассказал, что разводится с Юлией Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявила об окончательном разрыве с артистом. 20 октября рэпер и модель расторгли брак в Москве.

Недавно Королева призналась, что намерена лишить Гуфа родительских прав через суд.

Ранее Ольга Дибцева рассказала о трудностях съемки в кино на фоне второй беременности.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами