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Аглая Тарасова рассказала о самой трудной сцене на съемках «Холопа-2»

Актриса Аглая Тарасова вспомнила, что чуть не упала с коня на съемках «Холопа-2»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса и исполнительница главной роли в комедии Клима Шипенко «Холоп-2» Аглая Тарасова рассказала NEWS.ru о самой сложной сцене фильма.

«Самой сложной была сцена на коне. Мы с Милошем сидели на одной лошади, только он в седле, а я сзади без. Лошадь неслась то рысью, то галопом. Было сложно, поскольку ты привык, когда сидишь на коне, держишься за поводья, у тебя ноги в стременах и тебе удобно», — вспомнила Тарасова.

Она уточнила, что лошадь сильно потела, поэтому артистка то и дело соскальзывала с нее. Актриса старалась держаться за своего бывшего возлюбленного, актера Милоша Биковича, но он тоже едва держался в седле. Помимо этого, актриса отметила, что ей было крайне неудобно передвигаться в одежде, которую носила ее героиня. По словам Тарасовой, платье на ней весило около 10 килограммов и было обтянуто тугим корсетом, из-за чего танцевать в такой одежде было крайне проблематично.

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