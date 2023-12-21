В Москве скончался племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, Аллилуев скончался на 95-м году жизни. Племянник Сталина почувствовал себя плохо накануне около 16:00 мск. В этот момент он находился в своей квартире в высотном доме на Котельнической набережной.

Дочь Аллилуева вызвала скорую помощь. Медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

Леонид Аллилуев приходился Иосифу Сталину двоюродным племянником. Его мать являлась двоюродной сестрой жены Сталина Надежды Аллилуевой.

До этого региональное отделение партии «Коммунисты России» в Алтайском крае сообщало, что в Барнауле открылся «Сталин-центр».

Открытие приурочили к 145-летию со дня рождения Иосифа Сталина.

В начале декабря президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека призвал не допустить повторения политических репрессий.

Ранее правнук Сталина Бенсаад назвал настоящую дату рождения вождя.