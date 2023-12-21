Асмус и Петров появились на одной красной дорожке после ссоры

Актеры Кристина Асмус и Александр Петров впервые встретились на одном мероприятии после ссоры. Об этом сообщает «СтарХит».

Звезды посетили премьеру фильма «Холоп-2», которая проходила в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Петров вышел на красную дорожку со своей супругой Викторией, а спустя несколько минут позировать перед фоторепортерами стала бывшая подруга актера Кристина Асмус. Издание отмечает, что поссорившиеся звезды фильма «Текст» не стали разговаривать друг с другом на мероприятии.

15 сентября Петров женился на Виктории Антоновой. До этого актер три года находился в отношениях с актрисой Стасей Милославской. После этой новости Асмус пошутила над Петровым в соцсетях. Позднее актриса рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что «один ранимый друг» пытается лишить ее работы через продюсеров. Асмус отметила, что этот человек отписался от нее в соцсетях. Выяснилось, что Петров не подписан на Асмус, из-за чего подписчики сделали вывод, что он и является тем самым другом.

В ноябре Петров ответил Асмус после слов об «обидевшемся друге» фразой: «Все бумерангом».

Ранее сообщалось, что Андрей Малахов и Дмитрий Борисов помирились.