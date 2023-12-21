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Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона на основе публикаций СМИ

Макрон вступился за Депардье и не поддержал лишение его ордена Почетного легиона

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ZUMA Press/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против лишения актера Жерара Депардье ордена Почетного легиона на основании публикаций в СМИ и призвал сохранять презумпцию невиновности. В интервью телеканалу France 5 он отметил, что орден не выдается для того, чтобы морализировать, и что лишение его у артиста на основании одного телерепортажа недопустимо.

Президент отверг возможность отбирать орден у людей на основании их высказываний, поскольку это не моральный орден, а существуют судебные процедуры, которые должны идти своим чередом. Макрон подчеркнул, что он защищает ценности, включая презумпцию невиновности.

Испанская журналистка Рут Баса обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии, которое якобы имело место в 1995 году.

Это не первый скандал с участием актера в этом году. Депардье уже лишили высшей награды Франции — ордена Почетного легиона — из-за его оскорбительных слов в отношении женщин.

Причиной тому стал документальный фильм, в котором был эпизод с посещением КНДР. В Корее актер позволил себе оскорбительные высказывания в адрес женщин и несовершеннолетней девочки.

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