Певец Анатолий Цой потерял сознание во время съемок клипа

Победитель шоу «Маска» первого сезона Анатолий Цой, который выступает под псевдонимом TSOY, упал в обморок во время съемок своего клипа на песню «Торнадо». Об этом сообщает kp.ru.

Во время записи танцевальных сцен состояние артиста ухудшилось, однако, на съемочной площадке изначально подумали, что это часть сценария. Директор Цоя сообщил, что после очередной записи дубля певец продолжал лежать на полу и не реагировал на команды режиссера. Сам певец признался, что правда почувствовал себя нехорошо и на несколько минут потерял сознание.

В издании предположили, что артиста могли измотать предновогодние корпоративы, теперь он будет проходить медицинские обследования и восстанавливаться.

В конце ноября Анатолий Цой признался, что ищет хозяйственную девушку. По его словам, ему нравится сдержанные, скромные, воспитанные и хозяйственные девушки. Исполнитель отметил, что брак родителей для него является образцовым, и он надеется создать такую же крепкую семью. Артист не принимает современные тенденции, когда люди с легкостью женятся, а через месяц разводятся.

Ранее сообщалось, что Анатолий Цой посвятил песню Джигану и Самойловой.