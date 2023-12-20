Эвелина Бледанс рассказала, как ее сын случайно забрал чужие ключи со съемок «Дуэтов»

Актриса Эвелина Бледанс в разговоре с «Газетой.Ru» призналась, что личность ее партнера в третьем сезоне музыкального шоу «Дуэты» на канале «Россия» оказалась для нее совершенно неожиданной.

«Тот сюрприз, который оказался за стеной, — вообще никак не входил в мою голову», — сказала Бледанс, которая участвует в этом шоу уже в третий раз.

По словам артистки, она предполагала увидеть в качестве партнера Гошу Куценко или Тарзана.

«Я была изначально уверена, что это один из двух партнеров, которых я для себя обозначила. Либо Гоша Куценко, либо Тарзан. Вот у меня были такие ответы на загадки. Но оказалось, конечно же, ни тот и ни другой, будет интересно, — заявила актриса. – Мне кажется, с той стороны была такая же реакция, хотя там меня сначала даже не заметили, были очень увлечены своим вокалом».

Бледанс также рассказала, что на съемках программы произошла комичная ситуация с участием ее 11-летнего сына Семена. Уходя со съемочной площадки, он случайно надел куртку оператора с ключами в кармане. Это обнаружилось поздно вечером, когда выяснилось, что оператор не может попасть домой.

Третий сезон музыкального шоу «Дуэты», в котором артисты исполняют мировые хиты в паре, не видя друг друга, стартовал на канале «Россия» 8 декабря. Его участниками стали многие отечественные звезды, включая Шуру (интервью с ним — здесь), Филиппа Киркорова, Валерию, Сергея Жукова, Клаву Коку, Анну Семенович, Викторию Дайнеко, Ваню Дмитриенко и многих других. Выпуск, в котором приняла участие Бледанс, выйдет в эфир телеканала 22 декабря в 21:30 по московскому времени.

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