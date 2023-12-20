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Названы лучшие кинопроекты года по мнению россиян

«Слово пацана» и «Вызов» стали лучшими проектами по мнению россиян

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Тумач Продакшн

Сериал «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова стал самым востребованным шоу по версии пользователей портала «Кино-театр.ру». Результаты исследования публикует ТАСС.

«А вот среди полнометражных фильмов космическому «Вызову» удалось обойти кассового чемпиона «Чебурашку» — отмечается в исследовании.

Картина о выдуманном зверьке заняла вторую сточку рейтинга, а замкнула топ-3 мелодрама «Непослушная». В исследовании подчеркнули, что у российских зрителей заметно вырос интерес к сказкам и драмам.

«При этом если первые две строчки коррелируются с кассовыми показателями, то остальные восемь мест занимают фильмы с совершенно разными сборами, в том числе хоррор «Кукольник», преодолевший лишь отметку в 10 млн рублей», — заявили в «Кино-театр.ру».

Помимо «Слова пацана», россияне также выделили такие сериалы, как «Жить жизнь», «Невский. Расплата за справедливость», «След», «Фишер» и др. В рейтинге учитывались, как новые сезоны, так и оригинальные проекты, вышедшие в период с 1 января по 1 декабря 2023 года.

Ранее автор «Слова пацана» Гараев признался, что хочет написать книгу о женских бандах.

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