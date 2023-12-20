Актер «Короля и Шута» сыграет заядлого геймера в триллере «Одна жизнь»

Мистический триллер «Одна жизнь» о заядлом геймере, который сталкивается с вышедшими из-под контроля персонажами компьютерной игры, выйдет 4 января в онлайн-кинотеатре KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

По сюжету к 30-летнему геймеру Игорю попадает видеоигра, персонаж которой существует не только на экране, но и в жизни. Молодому человеку предстоит выполнить все указания таинственного персонажа, иначе его близких не станет уже в реальной жизни.

Главные роли в проекте исполнили Даниил Вахрушев («Король и Шут») и Таша Цветкова («ЮЗЗЗ»). Режиссером выступил Владимир Боровой, известный по сериалу «Большая игра».

Сыгравшая возлюбленную Игоря Таша Цветкова призналась, что ей близки переживания героини, так как актриса сама состояла в отношениях с игроманом.

«Конечно не с такой зависимостью, как у персонажа Игоря, но обману подвергалась не раз. Как и в сериале я ощущала себя менее важной и интересной, чем нарисованные персонажи. Но игры — это не так ужасно, как кажется нашим родителям», — заявила Цветкова.

Ранее эксперт развеял мифы о дорамах.