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Эксперт развеял мифы о дорамах

Эксперт Евгений Краснов: в китайских дорамах нет постельных сцен из-за цензуры

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Директор по локализации контента компании DEEP, занимающейся дистрибуцией азиатского контента в России и СНГ, Евгений Краснов прокомментировал «Газете. Ru» популярные мифы о дорамах.

«В Китае жесткая цензура, поэтому постельных сцен в дорамах нет и не будет. В ближайшее время точно. В корейских дорамах постельных сцен раньше не было, но сейчас они начинают появляться. Кое-где прямо эротика, я бы сказал», — заявил эксперт.

В то же время Краснов развеял миф, что дорама — исключительно про сантименты, романтику и неудержимую милоту. Он признался, что название действительно произошло от слова «драма», но при этом в азиатском контенте есть жанровое разнообразие — и хорроры, и детективы.

«В Корее, помимо любовных, есть мистические дорамы. В Китае разнообразия еще больше: от киберспорта и дружбы до «Расхитителей гробниц», например» — отметил эксперт.

Краснов уточнил, что корейские дорамы стали популярны в России из-за эмоционального сюжета. Однако интерес россиян к китайским проектам эксперт не стал связывать только с этим — он считает, что в Китае делают более натуральные дорамы, что привлекает зрителей в России.

«Дорама — это обычные азиатские телесериалы. Дорамами их называют в основном только у нас. Так же, например, с аниме. У нас это определенный жанр, а в Японии — абсолютно все мультфильмы», — подчеркнул Краснов.

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