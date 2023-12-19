Ирина Горбачева публично оттолкнула своего помощника на светском мероприятии

Актриса Ирина Горбачева на премьере фильма «Бременские музыканты» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» резко оттолкнула своего стилиста, который выбежал на ковровую дорожку. Об этом пишет «Пятый канал».

На кадрах видно, как артистка позирует на ковровой дорожке для журналистов. В определенный момент к Горбачевой подбежал ее стилист с баллоном лака для волос и начал опрыскивать жидкостью актрису. Звезде это не понравилось, и она начала отмахиваться и даже отталкивать помощника. После нескольких неудачных попыток поправить прическу Горбачевой стилист ушел. Актриса вслед за этим попросила «убрать» мужчину с ковровой дорожки.

В середине июня Ирина Горбачева подтвердила информацию о том, что развелась с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. Слухи о расставании Горбачевой и Савлепова появились около года назад, когда бывших супругов перестали вместе замечать на публике. Сама артистка никак не комментировала новость о возможном разводе.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) обнулил свои успехи в России.