«Человеческая химия»: Лолита сравнила Дмитрия Красилова с близким родственником

Певица Лолита в разговоре с «Пятым каналом» рассказала, какие отношения ее связывали с танцором Дмитрием «Пухляшом» Красиловым.

«У нас просто были такие теплые человеческие отношения, и его мамочка всегда говорила: «Не забудь Лолу с днем рождения поздравить». Знаете, это какая-то, я не знаю, какая-то химия человеческая. Вот правда, бывают люди, с которыми с первого раза происходит химия. Ощущение, что это твой близкий-близкий родственник, и как будто вы друг друга знаете миллион лет», — отметила Лолита.

Певица призналась, что очень давно не встречала людей, на которых не получается смотреть без улыбки. По словам звезды, она никогда не видела Красилова язвительным или даже просто грустным. Лолита подчеркнула, что у танцора были огромные планы на личную жизнь и развитие карьеры музыканта. Вместе с этим Лолита уточнила, что последний раз общалась с артистом незадолго до своего дня рождения, которое состоялось 14 ноября.

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