Экстренно госпитализирована Юлия Бордовских

Телеведущая Юлия Бордовских экстренно госпитализирована в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У 54-летней Бордовских, по данным источника канала, на днях появились слабость, кашель, озноб и высокая температура.

Прибывшие врачи скорой помощи диагностировали симптомы коронавирусной инфекции и приняли решение госпитализировать телеведущую. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат. Сейчас бывшая ведущая программы «Сегодня» находится в состоянии средней тяжести под наблюдением врачей.

Накануне директор культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко рассказал, что композитор Александра Пахмутова, которая была госпитализирована в инфекционное отделение больницы в Москве, чувствует себя лучше, ее уже выписали домой.

«Ее могли бы выписать еще на прошлой неделе, самочувствие позволяло, но врачи решили подстраховаться и подождать понедельника», — отметил Малышко.

Ранее Дмитрий Колдун рассказал о психологической травме из-за Снегурочки.