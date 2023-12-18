Продажи билетов на зимние развлекательные мероприятия достигли рекорда

Продажи билетов на развлекательные мероприятия достигли рекордных показателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании «МТС Энтертейнмент», управляющей билетными сервисами Ticketland, МТС Live и TicketsCloud.

Отмечается, что рост продаж на развлекательные шоу за ноябрь — первую половину декабря выросли на 51% по сравнению с 2022 годом и на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«В денежном выражении рост продаж на зимние развлекательные мероприятия еще более заметен: плюс 129% к 2019-му и плюс 75% к 2022 году», — говорится в публикации.

Также выросла глубина продаж. Зрители покупают билеты более чем за месяц до начала концерта или спектакля, на детские елки — за один-два месяца.

До этого глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил «Газете.Ru», что не против приглашения на детские праздники персонажа американских мультфильмов Тарзана. При этом, по его мнению, лучше все же использовать образ Маугли из одноименного советского мультфильма.

Ранее в России призывали запретить западных «супергероев» на детских утренниках.