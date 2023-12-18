Cразу три новогодние комедии возглавили российский прокат в минувшие выходные. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Все фильмы заработали за уикенд около 70 миллионов рублей. Лидером проката снова стала «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым, показавшая кассу в 74 миллиона рублей, на втором месте — «Елки 10» с 72 миллионами рублей, на третьем новинка — «Манюня: Новогодние приключения» с 70 миллионами рублей. «Манюня» стала лучшей премьерой недели и показала наилучшую среднюю заполняемость в 21 человек на сеанс.

По сюжету «Тещи» героиня Ольга Николаевна — главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять. В ролях также снялись Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов. Режиссерское кресло занял Аскар Узабаев.

На пятом месте оказалась еще одна праздничная новинка — «Новогодний шеф» с 30 миллионами рублей.

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