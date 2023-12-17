Гуф «зарыл топор войны» с любовником Королевой, который слил номер Айзы

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) признался, что помирился с предполагаемым любовником своей бывшей жены Юлии Королевой. Обращение музыканта публикует The Voice.

«Топор войны с Михаилом зарыт. У Михаила никакой вины нет в этом ни в чем. Пожали с Мишей руки. Никто никому ничего не должен, все нормально», — признался рэпер.

Он добавил, что удалит все видео, в которых упоминался мужчина, и поблагодарил людей, посодействовавших их беседе.

14 декабря сообщалось, что любовник Королевой слил номер Айзы, чтобы насолить Гуфу. Блогерша возмутилась, что «попала под раздачу человека, которого в глаза не видела».

До этого Гуф опубликовал в своих соцсетях фотографию Михаила Суморокова, которого рэпер называет любовником Юлии Королевой. Музыкант утверждал, что его бывшая жена Королева была близка с мужчиной, когда пара еще находилась в браке.

После обнародования своего фото Сумароков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложил снимок рэпера вместе с личным номером Долматова, подписав: «Мой рекламный директор». Затем Гуф опубликовал номер супруги Михаила Леры, а тот — Айзы.

При этом еще 1 декабря рэпера Гуфа избили в Таиланде. По словам артиста, одним из нападавших был Сумороков.

Ранее сообщалось, что Гуф публично поругался со своей сестрой.