Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гуф «зарыл топор войны» с любовником Королевой, который слил номер Айзы

Рэпер Гуф помирился с предполагаемым любовником Королевой

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) признался, что помирился с предполагаемым любовником своей бывшей жены Юлии Королевой. Обращение музыканта публикует The Voice.

«Топор войны с Михаилом зарыт. У Михаила никакой вины нет в этом ни в чем. Пожали с Мишей руки. Никто никому ничего не должен, все нормально», — признался рэпер.

Он добавил, что удалит все видео, в которых упоминался мужчина, и поблагодарил людей, посодействовавших их беседе.

14 декабря сообщалось, что любовник Королевой слил номер Айзы, чтобы насолить Гуфу. Блогерша возмутилась, что «попала под раздачу человека, которого в глаза не видела».

До этого Гуф опубликовал в своих соцсетях фотографию Михаила Суморокова, которого рэпер называет любовником Юлии Королевой. Музыкант утверждал, что его бывшая жена Королева была близка с мужчиной, когда пара еще находилась в браке.

После обнародования своего фото Сумароков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложил снимок рэпера вместе с личным номером Долматова, подписав: «Мой рекламный директор». Затем Гуф опубликовал номер супруги Михаила Леры, а тот — Айзы.

При этом еще 1 декабря рэпера Гуфа избили в Таиланде. По словам артиста, одним из нападавших был Сумороков.

Ранее сообщалось, что Гуф публично поругался со своей сестрой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами