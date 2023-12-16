Автор «Дневника хача» рассказал о роли мечты

Российский видеоблогер, актер, автор YouTube-канала «Дневник хача» Амиран Сардаров на премьере фильма «Елки 10» в столичном кинотеатре «Октябрь» Сардаров рассказал о роли мечты. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Сардарова, он мечтает о роли, ради которой нужно было бы преодолевать себя.

«Каких-нибудь мерзавцев поиграть бы, маньяков. Это моя мечта», — сказал он, приведя в пример роль маньяка Андрея Чикатило.

В новых «Елках» персонаж Сардарова — мошенник, и актер считает, что неплохо справился с ролью.

«Я уже снимался в предыдущих «Елках», но там моего персонажа не раскрыли. А сейчас ко мне нашли подход», — заявил он.

Накануне юморист Гарик Харламов признался, что хотел бы сыграть или озвучить антагониста в мультфильме.

«У меня дубляжа в мультиках было очень много, но злодеев не было! Даже сейчас в «Кентервильском привидении» персонаж на самом деле милый и добрый», — подчеркнул комик.

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