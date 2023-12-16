Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автор «Дневника хача» рассказал о роли мечты

Актер Амиран Сардаров признался, что мечтает сыграть маньяка

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российский видеоблогер, актер, автор YouTube-канала «Дневник хача» Амиран Сардаров на премьере фильма «Елки 10» в столичном кинотеатре «Октябрь» Сардаров рассказал о роли мечты. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Сардарова, он мечтает о роли, ради которой нужно было бы преодолевать себя.

«Каких-нибудь мерзавцев поиграть бы, маньяков. Это моя мечта», — сказал он, приведя в пример роль маньяка Андрея Чикатило.

В новых «Елках» персонаж Сардарова — мошенник, и актер считает, что неплохо справился с ролью.

«Я уже снимался в предыдущих «Елках», но там моего персонажа не раскрыли. А сейчас ко мне нашли подход», — заявил он.

Накануне юморист Гарик Харламов признался, что хотел бы сыграть или озвучить антагониста в мультфильме.

«У меня дубляжа в мультиках было очень много, но злодеев не было! Даже сейчас в «Кентервильском привидении» персонаж на самом деле милый и добрый», — подчеркнул комик.

Ранее автор «Слова пацана» рассказал о своей жизни после побега из банды.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами