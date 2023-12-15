Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Актера Анатолия Белого признали иноагентом

Минюст РФ признал иностранным агентом актера Анатолия Белого

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Минюст РФ признал иностранным агентом актера Анатолия Белого (Вайсмана). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно размещенной информации, артист принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц. Кроме того, он выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

По данным Минюста, Вайсман также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В списке также оказались экс-главред издания NGS в Красноярске и Новосибирске Андрей Затирко, бывший муниципальный депутат Хельга Пирогова, главред «Кавказского узла» Григорий Шведов и представитель организации «Гражданский совет» (организация признана в РФ нежелательной) Денис Соколов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами