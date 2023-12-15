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На «Слово пацана» обратили внимание западные СМИ

Economist: «Слово пацана» неожиданно объединило россиян и украинцев

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Тумач Продакшн

Западные СМИ обратили внимание на сериал российского режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Колонку о сериале опубликовало британское издание Economist.

В издании отметили, что сериал о молодежных группировках 1980-х в Казани неожиданно объединил россиян и украинцев — и в России, и на Украине сериал очень популярен и вызывает споры.

«Украинские власти переживают, что сериал служит российской пропагандой. 7 декабря министерство культуры страны предостерегло граждан от просмотра неназванного российского сериала, который «пропагандирует насилие», — отмечается в статье.

В Economist указали на то, что «Слово пацана» вызывало вопросы и у некоторых российских политиков.

Согласно данным последнего опроса, который был посвящен скандальному сериалу, выяснилось, что среди зрителей шоу 72% не разделяют мнение о том, что «Слово пацана» романтизирует бандитизм. 44% опрошенных высказались против запрета фильма, и среди зрителей сериала такого мнения придерживается 90%.

Ранее Роскомнадзор не нашел нарушений в «Слове пацана».

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