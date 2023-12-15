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«Я же могу?»: Батрутдинов рассказал, что ему не нравилось в творческом тандеме с Харламовым

Комик Тимур Батрутдинов: в тандеме с Харламовым я всегда отходил на второй план

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ТНТ

Юморист Тимур Батрутдинов в интервью OK! заявил, что его не устраивала роль второго плана в творческом тандеме с Гариком Харламовым.

«В нашем дуэте с Гариком Харламовым в Comedy Club у меня была обозначена роль второго плана, «Оскары» уже были распределены изначально. Но постепенно я начал задавать себе вопрос, а чего это я не ведущий, я же могу. Проект «ШоуМаскгоон» c Тимуром Родригесом вернул меня в седло ведущего», — заявил Батрутдинов.

Он также добавил, что в следующем году возможно запустится новое шоу, в котором Батрутдинов станет единственным ведущим. Подробности проекта юморист раскрывать не стал, но отметил, что «движок» проекта ему очень нравится. Юморист рассказал и о съемках в предновогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». По словам Батрутдинова, он надеялся, что его позовут на роль «мошенника и обольстителя» Жоржа Милославского.

«Я немного посопротивлялся, когда мне сказали, что царь Иоанн Грозный и Иван Васильевич Бунша – это я. Но уже во время съемок понял, что очень органично чувствую себя в этих двух ролях», — резюмировал комик.

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