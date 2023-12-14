Солистка «Миража» резко раскритиковала концерты в зоне СВО: «Это дурь»

Солистка группы «Мираж» Светлана Разина в интервью RTVI резко осудила концерты в зоне СВО, назвав их «дурью».

«Ехать туда песни петь — это ни хрена не героизм. «Ой, там бомба прилетит!» — она везде может прилететь, в чем героизм? Жопой вертеть? Они будут с пушками подставлять свои головы, а ты перед ними развернешь свои буфера? Это не героизм, это дурь!» — возмутилась Разина.

Она считает, что даже в Москве есть риск пострадать от взрыва случайного дрона. По мнению певицы, концерты в зоне СВО с артистами больше напоминают корпоративные мероприятия. Она считает, что солдатам в горячих точках следует слушать радио или даже петь самим. Разина считает, что солдаты очень редко «неплохо поют под гитару». При этом артистка призналась, что ей лично предлагали отправиться с концертом в горячую точку, но она отказалась, потому что не считает это правильным.

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