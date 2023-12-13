«Ничего не отжимал»: Гена Букин назвал похожего на него персонажа из «Слова пацана»

Актер Виктор Логинов, наиболее известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», признался, что в детстве был похож на персонажа Пальто из сериала «Слово пацана». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.

«В сериале показано именно мое время, конец восьмидесятых, когда я тоже учился в старших классах. Мое пальто, моя шапка кроличья, мой Игорь Петров», — рассказал Логинов.

По словам артиста, в определенный момент его попросили подтянуть по математике проблемного подростка, который недавно вышел из спецприемника. Логинов признался, что новая дружба плохо на него повлияла: он начал драться на улицах, хотя был председателем совета местной дружины.

«Разбитые губы, разбитые кулаки. Я получал по голове, я бил сам. С меня снимали часы. Сам я никого никогда не грабил, честно скажу. Но бил, было такое дело. Перед Богом и людьми я честен: я никогда ничего ни у кого не отжимал. А у меня отжимали», — резюмировал артист.

Ранее россияне выступили против запрета сериала «Слово пацана».