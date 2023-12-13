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Участнице Pussy Riot может грозить статья за терроризм

Mash: певицу Надежду Толоконникову* могут признать террористкой

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Evan Agostini/AP

Участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом) могут признать террористкой из-за обращения общественника Виталия Бородина. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, заявление от Бородина уже передали из Генпрокуратуры в ФСБ. Теперь сотрудники ведомства изучат потенциальные связи Толоконниковой с ВСУ, а за это, пишет Mash, певице может грозить «террористическая статья».

Поводом для проверки послужил пранк российских блогеров, которые пообщались с Толоконниковой и выяснили, что она собирает деньги на поддержку ВСУ, помогает своему мужу Петру Верзилову (признан в РФ иностранным агентом), который сражается на стороне Украины, и что она готова сжечь российский паспорт в обмен на украинский.

В марте 2023 года на Надежду Толоконникову завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за ее публикаций в социальных сетях. Подозреваемая уже несколько лет живет не в России, а в США.

В 2012 году Надежду Толоконникову и двух других участниц Pussy RiotМарию Алехину и Екатерину Самуцевич — приговорили к двум годам колонии за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве. На свободу активистки вышли в 2013 году по амнистии.

Ранее из спин-оффа «Секса в большом городе» пропала сцена с поцелуем и петтингом двух героинь.

*  признана в РФ иностранным агентом
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