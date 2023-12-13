Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Триггера» рассказал о своей девушке

Актер Влад Тирон признался, что его девушка не имеет отношения к кино

close
100%
Продюсерская компания «Среда»

Актер Влад Тирон рассказал, что уже на протяжении двух лет состоит в отношениях с девушкой Яной. Его слова передает The Voice.

«Мы познакомились в ресторане «Кофемания», где я тогда работал. «Фандорина» мы посмотрели вместе с ней. Я скептически оценивал и свою игру, и то, что там происходит. А Яна была другим полюсом — ей очень понравилось», — заявил артист.

Тирон добавил, что другую его важную работу — сериал «Триггер» — девушка не смогла осилить в первого раза, однако потом посмотрела шоу буквально за три дня. Актер добавил, что Яна не имеет никакого отношения к кино — она занимается современными танцами и планирует стать педагогом.

Кроме того, звезда «Триггера» поделился своими планами на новогодние праздники. По словам актера, он не планирует уезжать из России на отдых за границу.

«Встречу Новый год с родителями, а потом пойдем гулять с девушкой и друзьями», — заявил Тирон.

В конце февраля актеры Влад Тирон и Мила Ершова рассказали в интервью «Газете.Ru» о своих героях в сериале «Фандорин. Азазель», а также желаемой реакции Бориса Акунина. Подробнее читайте здесь.

Ранее бывший муж Бородиной заговорил о свадьбе с молодой возлюбленной.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами