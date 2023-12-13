Звезда «Триггера» рассказал о своей девушке

Актер Влад Тирон рассказал, что уже на протяжении двух лет состоит в отношениях с девушкой Яной. Его слова передает The Voice.

«Мы познакомились в ресторане «Кофемания», где я тогда работал. «Фандорина» мы посмотрели вместе с ней. Я скептически оценивал и свою игру, и то, что там происходит. А Яна была другим полюсом — ей очень понравилось», — заявил артист.

Тирон добавил, что другую его важную работу — сериал «Триггер» — девушка не смогла осилить в первого раза, однако потом посмотрела шоу буквально за три дня. Актер добавил, что Яна не имеет никакого отношения к кино — она занимается современными танцами и планирует стать педагогом.

Кроме того, звезда «Триггера» поделился своими планами на новогодние праздники. По словам актера, он не планирует уезжать из России на отдых за границу.

«Встречу Новый год с родителями, а потом пойдем гулять с девушкой и друзьями», — заявил Тирон.

В конце февраля актеры Влад Тирон и Мила Ершова рассказали в интервью «Газете.Ru» о своих героях в сериале «Фандорин. Азазель», а также желаемой реакции Бориса Акунина. Подробнее читайте здесь.

Ранее бывший муж Бородиной заговорил о свадьбе с молодой возлюбленной.