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Фильм «Теща» с Гузеевой продолжает лидировать в российском прокате

БК: картина «Елки 10» стартовала хуже девятой части, собрав 112 млн рублей

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Пресс-служба фильма «Елки 10»

Семейная комедия «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым собрала по итогам минувшего уикенда 388 млн рублей, продолжив лидировать в российском прокате. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Издание отмечает, что сборы картины показали умеренное снижение — 41,1%. Она опередила такие проекты, как «Непосредственно Каха. Другой фильм» и «Беспринципные в деревне».

На втором месте по кассовым сборам оказались «Елки 10», которые собрали на дебютном уикенде 112 млн рублей. Продюсер фильма Лала Рустамова заявила, что лента стартовала на 10% хуже девятой части. Она объяснила это тем, что в нынешнем году у «Елок» классные конкуренты.

Работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» собрала в прокате 95,8 млн рублей и заняла третью позицию в чарте. В то же время сказка «По щучьему велению» опустилась на четвертое место, заработав за весь период 2,387 млрд рублей.

Недавно сообщалось, что мультфильм Миядзаки впервые стал лидером кинопроката США. В основу сценария картины легла книга японского писателя Есино Гэндзабуро «Как поживаете?», опубликованная в 1937 году. Проект рассказывает об эмоциональном и философском развитии маленького мальчика на фоне семейной трагедии.

Ранее названа новая дата выхода продолжения «Чебурашки».

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