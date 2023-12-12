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Книгу Роберта Гараева «Слово пацана» раскупили после выхода одноименного сериала

В России закончился тираж книги «Слово пацана»

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Издательство «Individuum»

Печатный тираж книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», по которой был снят сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», раскупили в книжных магазинах и на маркетплейсах в России. Об этом сообщили «Ведомости».

Как уточнил представитель издательства Individuum (владеет правами на издание произведения, входит в крупнейшую в России издательскую группу «Эксмо-АСТ»), на момент выхода сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» в продаже находилось порядка 2 тысяч экземпляров. Сейчас в издательстве планируют к печати дополнительный тираж — 16 тысяч экземпляров.

Гараев впервые издал книгу про казанскую ОПГ «Тяп-ляп» в ноябре 2020 года. В центре сюжета книги — так называемый казанский феномен молодежных ОПГ, функционировавших в городе в 1970-80-е годы.

Накануне российский журналист, писатель Евгений Вышенков нашел неочевидную пользу сериала «Слово пацана» для школьников. По его словам, сериал показывает, что входящие в криминальный мир ради денег и популярности у женщин люди платят за это своей жизнью.

Ранее Пугачеву попросили выступить в Новый год перед россиянами.

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