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Анна Седокова отменила концерт из-за болезни

Певица Анна Седокова сообщила, что заболела

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Владимир Песня/РИА Новости

Певица Анна Седокова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что заболела.

Седокова рассказала, что подхватила сильный вирус. Из-за болезни ей пришлось отменить концерт. Певица должна была выступить на новогоднем вечере ЖАРА, который состоялся 11 декабря. Звезда уточнила, что такое с ней случилось впервые за 20 лет.

«Мне так плохо, так плохо. Так плохо никогда не было. Мы так все заболели. Это просто катастрофа», — рассказала певица.

Поклонники поддержали звезду. Она поблагодарила фанатов за поддержку.

«Я бесконечно это ценю. Знаете, очень сложно оставаться настоящей, а не играть. Быть настоящей, быть принятой. И я знаю, что мои меня поняли. Люблю вас», — заявила певица.

На новогоднем концерте ЖАРА свои хиты исполнили такие артисты, как Zivert, Emin, Мари Краймбрери, Ани Лорак, Gayazov$ Brother$, Artik & Asti, Валя Карнавал, Хабиб, Егор Шип, Юля Гаврилина, Niletto, Олег Майами, Тося Чайкина, Galibri & Mavik.

Седокова получила наибольшую известность в 2000 году, когда стала участницей поп-группы «ВИА Гра». В 2004-м она покинула коллектив и начала сольную карьеру.

Ранее Анна Седокова раскрыла свой максимальный вес.

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