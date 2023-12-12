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Бейонсе уличили в плагиате концертных костюмов

Художник Сораяма уличил певицу Бейонсе в плагиате костюмов

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hajimesorayamaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Художник Хаджиме Сораяма уличил Бейонсе в плагиате идеи концертных костюмов. Об этом сообщает TMZ.

Сораяма, рисующий женщин-роботов в фантастических металлических одеяниях, указал на то, что костюмы, в которых Бейонсе выходит на сцену во время концертного тура «Renaissance», похожи на его работы.

«Привет, Бейонсе. Стоило официально попросить меня, и я бы придумал для тебя что-то получше, как для The Weeknd», — написал Сораяма, действительно создававший концертные костюмы для рэпера.

Сораяма не уточнил, будет ли судиться из-за возможного плагиата.

Накануне дрессировщик и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный пожаловался на пиратство бренда БМЦ в Европе.

«Great Moscow Circus существует в Австралии, Великобритании и Германии. Цирки с таким названием до сих пор работают. Я специально летал в Германию на выступление их «Большого Московского цирка». И могу сказать, что это легализованная форма пиратства, подделка», — посетовал он.

Ранее Собчак заявила о необходимости сплетен.

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