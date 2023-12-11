Госпитализированный режиссер Александр Митта продолжает лечение в больнице

Госпитализированный российский режиссер Александр Митта продолжает лечение в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника кинематографиста Геннадия Иванова.

«Он в больнице. Переведен из реанимации в обычную неврологическую палату», — уточнил Иванов.

13 ноября у Александра Митты диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии. За день до этого врачи диагностировали у режиссера пневмонию. 18 ноября Митту перевели из реанимации в палату неврологического отделения.

23 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что у госпитализированного 90-летнего Александра Митты резко ухудшилось самочувствие. 2 декабря стало известно о его переводе в реанимацию.

Митта — режиссер фильмов ''Гори, гори, моя звезда'', «Экипаж», ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериала ''Граница. Таежный роман'' и других работ.

Ранее Анна Михалкова назвала отечественную альтернативу западным супергероям.