Сергей Романович отказался от проб в «Слове пацана» из-за эротических сцен

Актер Сергей Романович рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отказался от участия в сериале «Слово пацана» из-за наличия в нем постельных сцен.

«Хочу поделиться с вами актерской болью упущенных возможностей. Я отказался на этапе проб и я понятия не имею, утвердили бы меня или нет. Когда проект уже вышел, ты смотришь и начинаешь думать, фантазировать: как бы ты сыграл, как бы ты смотрелся?» — сказал Романович.

Он подчеркнул, что записал видео к фанатам исключительно ради того, чтобы поделиться переживаниями, а не похвастаться своим «возвышением» при отказе сниматься в «Слове пацана». Романович пояснил, что уже не раз отказывался от интересных проектов ради своих принципов: артист не хочет играть постельные сцены, поцелуи и другую близость с партнершей.

Ранее Ольга Бузова раскритиковала «Слово пацана» за неверные установки для подростков.