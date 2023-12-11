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Роскомнадзор не нашел нарушений в «Слове пацана»

В Роскомнадзоре подтвердили отсутствие нарушений в сериале «Слово пацана»

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Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства РФ в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Об этом ТАСС рассказали представители ведомства.

В РКН на сериал жаловалась омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее мнению, проект нижегородского режиссера Жоры Крыжовникова «романтизирует бандитизм» и формирует у молодежи «ложные представления о криминальном мире».

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков в свою очередь назвал картину «мощной». Кроме того, он уверен, что негативные образы из «Слова пацана» не могут тлетворно повлиять на развитие детей.

Накануне актер Иван Янковский, который сыграл Вову Адидаса в сериале «Слово пацана», предостерег своих фанатов от мошенников, которые распускают слухи о кастинге во второй сезон проекта. Артист заверил, что сейчас нигде не проходит подобных мероприятий, и призвал поклонников не верить людям, которые уверяют, что причастны к отбору для участия в сериале.

Ранее Ольга Бузова раскритиковала «Слово пацана» за неверные установки для подростков.

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