Анджелина Джоли рассказала, что серьезно заболела перед разводом с Брэдом Питтом

Актриса Анджелина Джоли заявила, что тяжело переживала развод с Брэдом Питтом. Ее слова передает Harper Bazar.

«Мое тело сильно реагирует на стресс — уровень сахара в крови то повышается, то падает. За несколько месяцев до развода у меня внезапно случился паралич Белла», — призналась артистка.

При этом Джоли не раскрыла других деталей развода.

О расставании Джоли и Питта стало известно в 2016 году. Все последующие годы актеры оказались втянуты в судебную тяжбу, в том числе связанную с опекой над шестью детьми: 22-летним Мэддоксом, 18-летней Захарой, 20-летним Паксом, 15-летними близнецами Ноксом и Вивьен и 18-летней Шайло.

21 ноября сообщалось, что приемный сын Питта и Джоли Пакс Джоли-Питт после разрыва родителей называл отца сволочью.

«С Днем отца эту сволочь мирового уровня! Ты снова и снова доказываешь, что ты отвратительный и ужасный человек», — писал Пакс в феврале 2020 года.

Запись появилась на странице через четыре года после того, как пара разорвала отношения.

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