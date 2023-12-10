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Дайнеко о беременности: «У меня просто такой живот»

Певица Виктория Дайнеко попросила не поздравлять ее с беременностью

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victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко опубликовала видео, на котором видно ее фигуру, и попросила подписчиков не поздравлять ее с беременностью. Видео с артисткой публикует Telegram-канал «Звездач».

«Только вы не пишите пожалуйста, что я беременная. Просто у меня такой живот, что я сделаю. Сегодня не надо поздравлять. Нет повода. Как только будет — я вам сообщу», — написала исполнительница.

Дайнеко подчеркнула, что ее постоянно поздравляют с беременностью из-за фигуры и попросила фанатов больше этого не делать.

Недавно Виктория Дайнеко вспомнила о своем самом неприятном корпоративе. Она призналась, что мероприятие проходило в доме заказчика — сидели двое мужчин и много девушек. Она призналась, что ей не понравилось выступать в подобной обстановке, поэтому она быстро спела и уехала.

При этом исполнительница выразила мнение, что многие люди заказывают себе артистов на мероприятия, чтобы потом посидеть со звездами за одним столом и похвастаться перед друзьями. Исполнительница призналась, что не может назвать себя общительным человеком.

Ранее сообщалось, что забеременевшая в 11 лет звезда ток-шоу Исаева стала мамой в пятый раз.

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