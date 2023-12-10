Айза вспомнила, как «спасала жизнь» Гуфу по телефону: «Мы с Сэмом плакали»

Блогер Айза на «Тревожном подкасте» вспомнила, как боролась за ментальное здоровье своего бывшего мужа Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов).

«В последние разы, когда он впадал в такое безумие, я 24/7 была на телефоне с его сестрой, врачами, со всеми, кто рядом с ним, в попытках его усыпить, уложить. Это было состояние суперконтроля, когда ты уже не чистишь зубы, не ешь, ничего не делаешь, только сидишь с телефоном в руках, пытаешься спасти его жизнь», — вспомнила Айза.

При этом она подчеркнула, что за годы совместной жизни с рэпером даже не знала о его психологических проблемах и раздвоении личности. По словам Айзы, во время их брака ей удалось официально снять с психиатрического и наркологического учета Гуфа, чтобы тот смог получить права.

Блогер отметила, что первый публичный срыв Гуфа произошел уже после рождения их сына Сэма. Мальчик тогда был на Бали вместе с отцом, но Айзе удалось вернуть его обратно в Москву, так как она переживала за безопасность ребенка.

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