«Мы друг друга съели»: Анна Седокова о трудностях замужней жизни

Певица Анна Седокова в интервью Лауре Джугелии призналась, что потеряла всех подруг после начала замужества с баскетболистом Янисом Тиммой.

«Мы с ним много раз проговаривали это. Почему так получилось, что у меня никого не осталось, ни одной подруги? Это же ненормально. И у него не осталось ни одного друга. Как-то получилось, что у нас не осталось кроме друг друга», — отметила Седокова.

Она призналась, что дважды отказалась от участия в шоу «Звезды в Африке», так как ей надо было проводить время с супругом. По словам певицы, они с мужем достаточно сильно зависят друг от друга, поэтому им тяжело дается разлука из-за рабочей необходимости.

«Когда кто-то улетает из нас, мы пока не проводим друг друга, пока самолет не взлетит, мы не ложимся спать никогда в этой жизни. Мы до четырех-пяти утра сидим. У нас абсолютная такая связка. Я думаю, что мы друг друга чуть-чуть съели», — посетовала Седокова.

19 сентября Анна Седокова спровоцировала слухи о расставании с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Певица опубликовала серию снимков с сыном и рассказала подписчикам, что они ищут квартиру для аренды.

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