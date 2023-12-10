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Филипп Киркоров признался, что устал «мотаться по городам и весям»

Певец Филипп Киркоров задумался о прекращении концертной деятельности

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец Филипп Киркоров в рамках подкаста с Эльдаром Джараховым признался, что устал от гастролей.

«Я сейчас только вдарил по тормозам чуть-чуть, у меня появилась личная жизнь, у меня дети. Мне интересны очень много проектов на телевидении. Я устал от гастрольной деятельности, я устал ездить по стране, очень тяжело мне стало это делать, хотя мы это делаем с большим удовольствием», — заверил Киркоров.

Он уточнил, что вместе с ним по России ездят семь фур, в которых перевозят оборудование и декорации для шоу Киркорова. Музыкант признался, что устал от самолетов, гостиниц, чужих ресторанов. По словам Киркорова, за 35 лет гастрольной деятельности он устал «мотаться по городам и весям», в связи с чем задумался о прекращении гастролей. При этом певец подчеркнул, что об окончательном уходе со сцены он пока не раздумывает.

Ранее из шоу «Суперстар» выгнали еще одного конкурсанта.

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