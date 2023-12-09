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Сергей Пенкин стал заслуженным артистом России

Певец Пенкин признался, что ждал звания заслуженного артиста России

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец Сергей Пенкин стал заслуженным артистом России. О звании 62-летний артист поговорил с «Пятым каналом».

Новость о присвоении звания Пенкин узнал во время гастролей в Вологде.

«Я рад этому событию, потому что я долго этого ждал. Уже можно было, как говорят, народного получить, но, видите… Слава богу, что это произошло», — сказал он.

Пенкин отметил, что впервые на гастролях сможет сказать, что стал заслуженным артистом.

«Это очень приятно… Надо просто идти вперед, работать, радовать новыми песнями, новым шоу, новыми концертами, любить, общаться со зрителями, петь живьем. Все так же продолжается, ничего не меняется», — сказал он.

Накануне Пенкин признался, что будет выступать до тех пор, пока на его концерты будут ходить зрители.

«Вы знаете, Козловский пел, когда ему было за 80… Все зависит от зрителя: если они приходят на твой концерт, надо работать. Да и потом ответить на вопрос, когда планируешь уйти со сцены, невозможно. Это же смешно! Да и мы же не знаем, сколько нам отсчитано в этой жизни», — высказался Пенкин.

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