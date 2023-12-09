Михалков вступился за «Слово пацана»

Режиссер Никита Михалков назвал глупостью призывы запретить или ограничить показ сериала о молодежных бандитских группировках «Слово пацана. Кровь на асфальте» российского режиссера Жоры Крыжовникова. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков назвал картину «мощной». Кроме того, он уверен, что негативные образы из «Слова пацана» не могут тлетворно повлиять на развитие детей.

«И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими, значит вы — [плохие] родители. А то, что показывают то, что было [на самом деле], то людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно быть», — заявил он.

Накануне Роскомнадзор не нашел в сериале «Слово пацана» нарушений законодательства.

В РКН на сериал жаловалась омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее мнению, проект нижегородского режиссера Жоры Крыжовникова «романтизирует бандитизм» и формирует у молодежи «ложные представления о криминальном мире».

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