Возглавившую мировые чарты песню из сериала «Слово пацана» перевели с татарского

Песню «Пыяла» российского дуэта «АИГЕЛ» перевели с татарского языка. Ее перевод на русский приводит издание 72.ru.

Слово «пыяла», уточняет издание, можно перевести как «чаша» или «стекло».

«Ты разбил мою любовь / Она хрупка, как стекло / Видишь? Ты и есть моя любовь / Ты разбит, вдребезги / Загляни мне в глаза / Посмотри, ты мое солнце / Дай мне руку свою / А в руке твоей стекло», — звучит примерный перевод песни.

«Пыяла» вышла еще в 2020 году, однако приобрела мировую популярность в 2023 году, когда вошла в саундтрек сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Накануне Роскомнадзор не нашел в сериале «Слово пацана» нарушений законодательства.

В РКН на сериал жаловалась омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее мнению, проект нижегородского режиссера Жоры Крыжовникова «романтизирует бандитизм» и формирует у молодежи «ложные представления о криминальном мире».

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