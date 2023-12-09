Вдова Пьера Нарцисса хочет вновь стать матерью

Вдова артиста Пьера Нарцисса, певица Валерия Калачева заявила в беседе с изданием «СтарХит», что планирует родить детей от нового мужа, композитора Евгения Шахрая.

Калачева считает, что дети должны рождаться в хорошей семье, где родители ценят друг друга и «прошли через многое». Артистка также воспитывает дочь Каролину-Кристель от Пьера Нарцисса.

Калачева рассказала, что знакома с Шахраем очень давно. По словам девушки, возлюбленный был всегда рядом, но она никогда это не замечала. Они пересекались на различных концертах и мероприятиях. Композитор был другом Нарцисса.

«Знаков было много. Вот как паззл все теперь складывается… Например, на мероприятии мы стоим вместе странным образом. А ведь Нарцисс не разрешал людям вставать между нами для фото. Он был очень ревнивым. А тут мы стоим втроем — я, Нарцисс, Женя. Они держат меня вдвоем за талию. Даже тогда был знак…» — поделилась певица.

8 декабря стало известно, что Калачева вышла замуж за Шахрая, который старше женщины на 23 года. 9 декабря вдова Нарцисса сообщила, что планирует сыграть свадьбу 31 мая 2024 года.

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