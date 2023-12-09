Вдова Пьера Нарцисса раскрыла, когда сыграет свадьбу

Вдова певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала в беседе с изданием «СтарХит», что планирует сыграть свадьбу 31 мая 2024 года.

Калачева уточнила, что отметит событие в день рождения друга, музыканта Владимира Кузьмина. Артист тоже будет присутствовать на торжестве и споет для молодоженов. Вдова Нарцисса хочет отпраздновать свадьбу на побережье в Испании или Сочи.

«Будет пышная церемония, у меня будет самое большое белое платье в мире, почему бы и нет?! Пусть все радуются, потому что мой пример даст многим надежду на лучшее. Злорадствовать все успеют. Давайте все научимся радоваться», — заявила вдова певца.

8 декабря стало известно, что Калачева вышла замуж за композитора Евгения Шахрая, который старше женщины на 23 года.

Валерия Калачева и Пьер Нарцисс познакомились в 2004 году, а в 2009 году поженились. За год до свадьбы у них родилась дочь Каролина-Кристель. В 2017 году Валерия выступила на телевидении, обвинив Пьера Нарцисса в домашнем насилии и изменах. Она подала на развод с артистом. Однако, несмотря на конфликты в прошлом, им удалось сохранить дружеские отношения ради дочери.

Ранее гражданский муж Распутиной ответил на слухи о свадьбе с певицей.